https://news.day.az/showbiz/1364555.html Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком, опубликовав фотографию с поцелуем на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дженнифер Лопес опубликовала несколько фотографий со дня рождения, на которых она запечатлена во время отдыха на яхте. На последней фотографии Лопес обнимается и целуется с киноактером Беном Аффлеком.
Публикация набрала почти пять миллионов "лайков" и 87 тыс. комментариев.
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