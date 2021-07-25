Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком, опубликовав фотографию с поцелуем на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес опубликовала несколько фотографий со дня рождения, на которых она запечатлена во время отдыха на яхте. На последней фотографии Лопес обнимается и целуется с киноактером Беном Аффлеком.

Публикация набрала почти пять миллионов "лайков" и 87 тыс. комментариев.