Фассбендер и Викандер впервые стали родителями

Актер Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер впервые стали родителями, сообщает Yahoo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара, как правило, не афиширует личную жизнь. Однако на новых фотографиях агентства The Mega Agency, пишет издание, можно разглядеть Фассбендера с маленьким ребенком на руках.

Имя и пол малыша неизвестны. Сейчас 32-летняя Викандер и 44-летний Фассбендер находятся в Париже на съемках нового проекта актрисы.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер встретились на съемках фильма "Свет в океане" в 2014 году. Когда двумя годами позже фильм вышел, они уже встречались, но не обсуждали это с прессой. Викандер предупреждала журналистов, что не будет вдаваться в подробности личной жизни. "Найти общий язык было легко, но это наше личное дело", - говорил актер.