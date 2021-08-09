Бурак Озчивит заметно располнел

Турецкий актер Бурак Озчивит отправился на отдых вместе с женой Фахрие Эвджен и сыном Караном после окончания съемок сериала "Основание. Осман". Семья уехала в начале лета в Бодрум, где уже около двух месяцев проводит время в своем доме в Гюмюшлюке, сообщает Day.Az со ссылкой на "Профиль".

В Instagram актер опубликовал несколько кадров с отпуска, на которых он запечатлен вместе с Эвджен. Папарацци неоднократно "ловили" отдыхающую пару, публикуя в соцсетях их фото и видео. На последних снимках Озчивит, который всегда старается держать себя в хорошей физической форме, выглядит заметно располневшим.