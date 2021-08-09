МакSим переводят в обычную палату

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) вечером 9 августа должны перевести из реанимации в обычную палату.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявила директор певицы МакSим Марина Соколова на своей странице в Instagram.

"Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход", - написала директор певицы.

Она отметила, что МакSим может самостоятельно ходить, есть и общаться. Однако артистке потребуется длительное время, чтобы окончательно восстановиться.

"Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких", - добавила представительница больницы.

В беседе с РЕН ТВ Марина Соколова уточнила, что певица планирует написать пост в свой Instagram.

"Ближайший год летать и петь ей запрещено. На какое время - будет известно только со временем", - сказала директор певицы РЕН ТВ.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации МакSим. Как сообщала сама певица, она попала в больницу с поражением 40 процентов легких, при этом тесты на COVID-19 инфекцию не выявили, у исполнительницы диагностировали пневмонию. Позднее появилась информация, что медики ввели МакSим в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату ИВЛ. В начале августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.