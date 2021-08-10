https://news.day.az/showbiz/1368640.html Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале по «Анне Карениной» от Netflix
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале по «Анне Карениной» от Netflix
Netflix, который готовит современную интерпретацию романа "Анна Каренина", наконец назвал имя исполнителя роли Вронского - до сих пор был известен весь остальной каст.
Как передает Day.Az со ссылкой на super.ru, им оказался Роман Васильев - начинающий актер, выпускник Школы-студии МХАТ и звезда сериала "Лучше, чем люди".
Именно он получил роль в проекте "Анна К."
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