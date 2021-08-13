Том Харди рассказал о планах на третью часть «Венома»

В интервью Esquire Magazine Том Харди рассказал о возможной третьей части супергеройского блокбастера "Веном". По словам британского актера, он бы хотел столкнуть своего персонажа с Человеком-пауком Тома Холланда, передает Day.Az.

Однако Харди признался, что его смущают два момента. Во-первых, он не уверен, что Marvel одобрит идею включения Венома в кинематографическую вселенную MCU. Во-вторых, Sony Pictures пока не дала разрешение на производство продолжения: будущее саги будет определено в результате анализа финансовых отчетов о прокате.

"Если обе стороны захотят этого и поймут, что сотрудничество будет выгодным, то я не вижу причин, почему этому не случиться. Лично я обеими руками "за" и сделаю все, чтобы воплотить эту идею в жизнь", - завил Харди.

События второй части развернутся спустя год после первого фильма. На этот раз Броку придется столкнуться с серийным убийцей Клетусом Кэссиди и его симбиотом Карнажем.