Шварценеггер жестко раскритиковал людей, которые против вакцианции

В американской Калифорнии уже ввели обязательную вакцинацию для работников образовательных учреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, школьные учителя должны будут либо в обязательном порядке сделать прививку, либо готовиться к еженедельным COVID-тестам.

Ну, а к тем, кто отказывается от вакцины, уже обратился Арнольд Шварценеггер. Причем жестко.

"Вирус существует. Он убивает людей. Единственный способ справиться с ним - вакцинироваться! И пассажи о том, что это нарушает твою свободу, просто неуместны. К черту твою свободу! Со свободой приходит ответственность и обязанности", - заявил актер.