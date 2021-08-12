https://news.day.az/showbiz/1369275.html Шварценеггер жестко раскритиковал людей, которые против вакцианции - ВИДЕО
Шварценеггер жестко раскритиковал людей, которые против вакцианции - ВИДЕО
В американской Калифорнии уже ввели обязательную вакцинацию для работников образовательных учреждений.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, школьные учителя должны будут либо в обязательном порядке сделать прививку, либо готовиться к еженедельным COVID-тестам.
Ну, а к тем, кто отказывается от вакцины, уже обратился Арнольд Шварценеггер. Причем жестко.
"Вирус существует. Он убивает людей. Единственный способ справиться с ним - вакцинироваться! И пассажи о том, что это нарушает твою свободу, просто неуместны. К черту твою свободу! Со свободой приходит ответственность и обязанности", - заявил актер.
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