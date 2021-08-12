Звезда новой части «Матрицы» поделился впечатлениями от съемок фильма

Голливудский актер Яхья Абдул-Матин II, который снялся в четвертой части "Матрицы", рассказал о создании нового фильма. Впечатлениями от съемок ленты он поделился в интервью для The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я помню Киану и его первую реплику. Я поднял глаза, увидел Киану и сказал: "О черт, я действительно в "Матрице"". И технология, которую внедрила Лана [Вачовски], и кинопроизводство, и оборудование для камер, которых я никогда раньше не видел... Это так амбициозно. Было действительно интересно делать четвертую "Матрицу" в то время, когда мир и сама реальность были так искажены", - отметил 35-летний артист.

Детали сюжета грядущей картины остаются неизвестны. По информации отдельных источников, Абдул-Матин исполнил роль более молодой версии Морфеуса.

Отмечается, что звездные актеры Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит повторят свои роли Нео, Тринити и Ниобы. Режиссером картины, выход которой намечен на декабрь этого года, выступила одна из создательниц франшизы Лана Вачовски.