Певицу МакSим выписывают из больницы

Певицу МакSим 13 августа выписывают из больницы, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

После выписки певица продолжит лечение дома.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. "11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", - описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее МакSим опубликовала в Instagram первый снимок, сделанный в больнице после того, как она вышла из медикаментозной комы. "Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным", - подписала фотографию исполнительница. На фотографии был запечатлен врач, медбрат или волонтер.