Отец певицы Жасмин умер от COVID-19 вслед за ее бабушкой

Певица Жасмин потеряла отца и бабушку - родные исполнительницы скончались, так и не поборов коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила представитель исполнительницы.

Отмечается, что отца певицы Льва Манахимова перевезли на лечение из Дагестана в Москву, однако столичные медики не смогли спасти жизнь известному на родине балетмейстеру, который поступил с обширным поражением легких.

Накануне певица в соцсети рассказала своим поклонникам о том, что потеряла бабушку.

"Тяжело, мои дорогие, писать такие новости, но я все же нашла в себе силы поделиться. Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас..." - написала она в Instagram.

Жасмин заметила, что до последнего дня ее бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, а также сохраняла свое особенное чувство юмора.

"У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не COVID, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка", - отметила исполнительница.