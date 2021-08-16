Представитель МакSим рассказала, где певица продолжит реабилитацию

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что после выписки из больницы она почти месяц будет проходить реабилитацию в подмосковном центре.

"Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она реабилитируется дома, никуда не выезжает", - сообщила Маргарита Соколова.

Она также добавила, что 23 августа Марине будут снимать швы, оставшиеся после пребывания в реанимации, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

38-летняя Марина Абросимова тяжело заболела и была госпитализирована в середине июня с обширным поражением легких, хотя тесты на коронавирус у нее были отрицательными. 19 июня ее подключили к аппарату ИВЛ, почти полтора месяца она находилась в искусственной коме.

МакSим выписали из больницы 13 августа. Как сообщала представитель певицы Маргарита Соколова, это было ее решение.

"Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - пояснила менеджер.

Соколова добавила, что с ней на дому будет профессиональная помощь. Сейчас Марине предстоит долгий путь восстановления и лечения.

Ранее сообщалось, что после долгой комы МакSим частично потеряла память, она с трудом ходит, испытывает головокружение и тяжело дышит.