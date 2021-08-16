МакSим показала, как похудела во время болезни

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова, в девичестве Максимова) опубликовала в Instagram первое после выписки домашнее фото, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимке она показала букет цветов от телеведущего Дмитрия Борисова. Также в кадр попали сильно похудевшие ноги певицы - очевидно, во время госпитализации с пневмонией и двухмесячной комы артистка значительно потеряла вес.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне. "11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", - описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.