Disney закрывает все проекты с Йоханссон

Компания Disney закрывает все проекты с участием актрисы Скарлетт Йоханссон, передает Day.Az со ссылкой на портал Giant Freakin Robot.

Так, утверждается, что фильм "Башня ужасов", в котором снимается Йоханссон, будет заморожен. Другие фильмы с Йоханссон, названия которых не разглашаются, также не будут пущены в производство.

В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма "Черная вдова". Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм "Черная вдова" на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон считается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

В Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с Йоханссон.