Элайджа Вуд отреагировал на съемки нового сериала по «Властелину колец» в Британии

Актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец" в своем аккаунте в Twitter негативно отреагировал на сообщение о том, что сериал по сюжету Джона Рональда Руэла Толкина будут снимать в Великобритании.

Компания откажется от съемок в Новой Зеландии, где снимали все фильмы саги, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Amazon Studios. Съемки второго сезона перенесут в Великобританию.

Новость об этом американский актер прокомментировал с помощью эмоджи "рука-лицо".

Фанаты известной фэнтези-трилогии, а также правительство Новой Зеландии и профсоюз новозеландских актеров Equity NZ тоже остались недовольны решением технологической компании перенести место съемок в Великобританию.

Премьера телесериала назначена на 2 сентября 2022 года.