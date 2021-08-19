Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»

Австралийский актер Сэм Рид сыграет роль вампира Лестата в сериале AMC, в основу сценария которого ляжет роман американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline. До этого роль обаятельного вампира в картине Нила Джорджана "Интервью с вампиром" сыграл Том Круз.

Ранее Сэм Рид играл в лентах "Белль", "Возмездие", "Главный подозреваемый 1973" и другие.

Пока полный актерский состав проекта не объявлен. Над сериалом будут работать сама Энн Райс. Съемки стартуют в конце 2021 года.

Премьера восьми эпизодов "Интервью с вампиром" состоится в 2022 году на стриминговом сервисе AMC+.