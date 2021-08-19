https://news.day.az/showbiz/1370724.html Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Австралийский актер Сэм Рид сыграет роль вампира Лестата в сериале AMC, в основу сценария которого ляжет роман американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline. До этого роль обаятельного вампира в картине Нила Джорджана "Интервью с вампиром" сыграл Том Круз.
Ранее Сэм Рид играл в лентах "Белль", "Возмездие", "Главный подозреваемый 1973" и другие.
Пока полный актерский состав проекта не объявлен. Над сериалом будут работать сама Энн Райс. Съемки стартуют в конце 2021 года.
Премьера восьми эпизодов "Интервью с вампиром" состоится в 2022 году на стриминговом сервисе AMC+.
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