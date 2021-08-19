50 Cent снимет Эминема в сериале о преступниках

Рэпер Эминем сыграет в сериале Black Mafia Family.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Wrap.

Продюсером проекта станет рэпер 50 Cent. Главные герои сериала - братья, создавшие в 1980-х преступную группировку Black Mafia Family.

Эминему досталась небольшая роль мужчины, известного как "белый парень Рик". Рик стал самым молодым осведомителем ФБР в истории США, он начал сотрудничать с бюро, будучи подростком.

"Мы не смогли бы снять сериал о событиях в Детройте, не привлекая к работе легенду, каковой является Эминем", - сказал 50 Cent.

Отметим, в 2002 году Эминем сыграл главную роль в драме "8 миля". Написанный для картины трек Lose Yourself в 2003 получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму".