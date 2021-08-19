Сабина Бабаева в гостях у Андрея Малахова

Заслуженная артистка Азербайджана, участница международного конкурса "Евровидение-2012" Сабина Бабаева стала гостем очередного выпуска программы "Прямой эфир" Андрея Малахова. Об этом, как сообщает Day.Az, артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Сабина Бабаева пока не раскрывает подробности своего участия в ток-шоу, а также не комментирует тему программы.

Отметим, что ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" транслируется в эфире телеканала "Россия-1" по будням.

Сабина Бабаева - азербайджанская певица, которая заняла четвёртое место на конкурсе песни "Евровидение-2012". Она является лауреатом и дипломантом ряда конкурсов и фестивалей.