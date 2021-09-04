73-летняя бакинка стала участницей российского шоу "Голос 60+"

Представительница Азербайджана Тунзаля Гахраман, не являющаяся профессиональной певицей, приняла участие в "слепых" прослушиваниях четвертого сезона вокального телепроекта "Голос 60+" на Первом канале (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кресла наставников в новом сезоне вокального проекта заняли Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.

В ходе "слепых" прослушиваний Тунзаля Гахраман исполнила песню Autumn Leaves. Оригинальную версию песни Les feuilles mortes написал венгерский композитор Жозеф Косма на слова Жака Превера. Музыка была заимствована из постановки Ролана Пети "Рандеву" 1945 года. Песня стала своеобразным джазовым стандартом, ее исполняли и записывали многие музыканты.

На голос Тунзали Гахраман повернулся Стас Намин, в его команде представительница Азербайджана и продолжит свое участие в вокальном проекте.

"Мое имя означает "компромиссная, уступчивая". Я не профессионал, пою для души. Всю жизнь работала в Академии наук. Моя мечта - спеть с симфоническим джазовым оркестром", - подчеркнула 73-летняя Тунзаля Гахраман в интервью перед выходом на сцену.

В беседе с ней Лайма Вайкуле и Олег Газманов вспомнили свои сольные концерты в столице Азербайджана, отметив, что бакинская публика очень темпераментная.