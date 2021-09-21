Американская певица Бритни Спирс вернулась в Instagram. После возвращения она опубликовала в соцсети несколько постов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несколько снимков с моего отпуска, когда мы праздновали помолвку с моим <...> женихом. Я до сих пор не могу поверить! Я не могла слишком долго оставаться без Instagram, так что я вернулась" - говорится в одном из постов звезды.

14 сентября стало известно, что Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке.

За несколько дней до этого исполнительница и ее молодой человек, модель Сэм Асгари, объявили о помолвке.

Магазин ювелирных украшений Forever Diamonds New York опубликовал фото помолвочного кольца и поздравил пару. Сообщается, что жених сам продумал дизайн украшения. На внутренней стороне платинового кольца выгравирована надпись Lioness ("Львица") - прозвище, которым Асгари называет невесту.

Спирс и Асгари вместе уже пять лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы "Slumber Party".