Бывший муж Полины Гагариной подал на нее в суд

Экс-супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков подал на нее в суд. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу столичного Тверского районного суда, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

По данным источника, мужчина пытается на официальном уровне урегулировать некоторые вопросы. "В иске идет речь об установлении порядка общения Дмитрия Исхакова с детьми", - пояснили в суде.

StarHit отмечает, что бывшие возлюбленные ранее разошлись без скандалов, однако отношения между ними создались сложные, в результате чего судебных разбирательств избежать не удалось.