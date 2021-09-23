Вышел первый полноценный трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс

Фильм, снятый режиссером Эрин Ли Карр, выйдет 28 сентября, это попытка разобраться в правовых и этических вопросах опекунства певицы Бритни Спирс.

Как пишет издание The Guardian, появился первый полноценный трейлер потенциально скандального фильма после через день после того, как компания подтвердила слухи о фильме с помощью 18-секундного тизера с голосовым сообщением, которое поп-звезда оставила адвокату, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это голосовое сообщение на телефоне, сделанное в 12:29 21 января 2009 года. "Привет, меня зовут Бритни Спирс , - говорит певица, - Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства... "

Ранее стало известно, что Бритни Спирс вернулась в Instagram. Она удаляла свою страницу в социальной сети после объявления о помолвке.

В начале сентября отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В заявлении Джейми, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что его дочь "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос необходимости сохранения опекунства", так как "обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть".