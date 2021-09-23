Моника Беллуччи сыграла Марию Каллас на сцене древнего театра в Афинах

Недавно 56-летняя Моника Беллуччи прилетела в Афины, чтобы представить греческой публике спектакль со своим участием "Мария Каллас: письма и воспоминания" в постановке режиссера Тома Вольфа, передает Day.Az со ссылкой на spletnik.ru.

И вчера на сцене театра Одеон Герода Аттика, построенного еще в 165 году н. э., состоялся первый показ (всего в рамках этих гастролей Моника выступит три раза).

Интересно отметить, что Одеон является одной из главных сценических площадок Афин, и когда-то здесь выступала и сама Мария Каллас, которую теперь на этих подмостках сыграла Беллуччи.



