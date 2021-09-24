Объявлена новая дата выхода и полное название «Фантастических тварей 3»

Киностудия Warner Bros. представила полное название третьего фильма из серии "Фантастические твари и где они обитают", а также назвала дату его выхода в прокат. Соответствующее объявление появилось на канале проекта в социальной сети Twitter, передает Day.Az.

Поклонники "поттерианы" смогут оценить триквел под названием "Фантастические твари и где они обитают 3: Тайны Дамблдора" 15 апреля 2022 года. В картине снимались Джуд Лоу в роли Дамблдора, Эдди Редмэйн в роли Ньюта Скамандера и Мадс Миккельсен в роли главного злодея, Геллерта Грин-де-Вальда, которого ранее играл Джонни Депп. Ранее предполагалось, что третья серия выйдет в прокат летом того же года.

Напомним, что Джонни Депп был отстранен от съемок в продолжении после того, как стало известно о том, что он проиграл судебный процесс, на котором рассматривались его претензии к британскому изданию The Sun. Сам актер говорил, что "уважает решение студии". Warner Bros. практически сразу же объявила о том, что выберет нового исполнителя роли главного антагониста.