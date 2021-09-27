Телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец. В настоящее время уточняется информация о состоянии артистки.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, Гузееву доставили на машине "скорой помощи" в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке вечером в воскресенье, 26 сентября.

Отмечается, что тест на коронавирусую инфекцию у артистки отрицательный, однако она находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, по данным источника, у нее "сильный стресс", медики дали своей знаменитой пациентке успокоительное лекарство", - говорится в сообщении.

Диагноз телеведущей пока неизвестен.