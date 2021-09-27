В США откроется первый музей Киноакадемии

В Лос-Анджелесе 30 сентября состоится открытие первого музея Киноакадемии, здание которого располагается на Уилширском бульваре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На закрытой церемонии открытия музея, прошедшей 27 сентября, были показаны костюмы из киновселенной Marvel и Disney, дроид из "Звездных войн", красные башмачки Дороти из мюзикла "Волшебник Страны Оз", макет акулы и реплика инопланетянина из фильмов Стивена Спилберга. Кроме того, в экспозицию вошли реквизиты из работ Хаяо Миядзаки и Педро Альмодовара, а также наряды, в которых на красную дорожку выходили обладатели "Оскара".

Американская киноакадемия была основана в 1927 году. Ее собственный музей должен был открыться еще в 2017 году, но из-за неопределенных сроков строительства и пандемии коронавируса церемония была перенесена на 2021 год.