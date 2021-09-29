Дженнифер Лопес была пристыжена в сети

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для рекламы собственной коллекции обуви бренда DSW и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

52-летняя знаменитость разместила в своих Instagram-сторис фото в нескольких образах. Например, ее запечатлели в белом топе без белья, джинсах, коричневой меховой шубе и высоких бежевых ботфортах на каблуках возле игрового автомата. При этом волосы певицы собраны в два высоких хвоста. На другом снимке Лопес позирует в розовом облегающем комбинезоне без рукавов и серебристых босоножках на платформе.

Читатели издания в комментариях под снимками пристыдили исполнительницу за внешний вид. "Нужно одеваться и вести себя в соответствии со своим возрастом", "Прическа, как у школьницы", "Джей Ло, ты выглядишь смешно", - высказывались они.