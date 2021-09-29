Майк Тайсон снялся в индийском кино

Майк Тайсон снова снялся в кино. В этот раз легендарный спортсмен попробовал свои силы в Болливуде. Однако оценить актерские качества 55-летнего экс-боксера пока что не представляется возможным, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Дело в том, что спортивный экшн под названием "Liger" должен был выйти в прокат еще три недели назад. Но создателям пришлось отменить премьеру картины из-за закрытия кинотеатров в штате Махараштра.

В Индии в данный час зафиксирована вторая волна коронавирусной вспышки. Поэтому всем почитателям таланта Тайсона придется еще немного подождать, чтобы все-таки узнать, какую роль сыграл их кумир в этот раз.

Напомним, экс-боксер уже успел сняться в нескольких кинокартинах, самой известной из которых стала американская комедия "Похмелье".