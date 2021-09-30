Альбом Дэвида Боуи выпустят спустя 20 лет после записи

Альбом британского музыканта Дэвида Боуи "Toy" ("Игрушка"), релиз которого должен был состояться в начале 2000-х годов, выпустят спустя 20 лет после записи. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Альбом выйдет в ноябре в рамках бокс-сета номер 5, который охватывает период творчества музыканта с 1992 по 2001 год. Расширенная версия поступит в продажу 7 января 2022 года. В альбом войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи. Предзаказ альбома можно оформить на сайте музыканта. В настоящее время радиоверсия песни "You've Got A Habit Of Leaving" доступна на стриминговых сервисах.

Как отметил продюсер музыканта Марк Плати, "Toy" отражает, как звучат люди, "счастливые оттого, что они создают музыку". "Альбом подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии", - поделился он.

Первоначальный релиз "Toy" был отменен из-за конфликта со звукозаписывающей студией. В 2011 году он был неофициально выложен в интернет. Тогда в сеть попали 14 композиций.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.