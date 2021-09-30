Ридли Скотт рассказал о новом «Гладиаторе»

Культовый британо-американский режиссер Ридли Скотт рассказал о своих творческих планах изданию Empire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После двух релизов этого года - "Последней дуэли" и "Дома Гуччи" - режиссер принялся за работу над кинолентой о приходе Наполеона к власти во Франции. Рабочее название картины - Kitbag, ("Вещевой мешок"). В картине будут задействованы Хоакин Феникс и Джоди Комер.

Далее Ридли Скотт планирует снять продолжение "Гладиатора", картины, получившей пять "Оскаров", включая главный в номинации "Лучший фильм". Ридли Скотт заявил, что сценарий он уже пишет. Режиссер задействован в десятке проектов, поэтому о дате выхода нового "Гладиатора" он точно сказать не может.