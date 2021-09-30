На Шакиру напали два диких кабана

Поп-звезду Шакиру в парке в Барселоне атаковали два диких кабана, укравших ее сумочку.

Как пишет Daily Mail, Шакира гуляла по парку со своим восьмилетним сыном Миланом, когда на них напали животные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 44-летней артистки, кабаны украли у нее сумочку. В записи в Instagram, которая уже удалена, Шакира жалуется, что животные разорвали сумку. "Они убежали с сумкой в лес, там был мой мобильный телефон. Они уничтожили все", - сказала Шакира.

Шакира не уточнила, в каком именно парке было совершено нападение, и не рассказала, когда оно произошло. Предположительно, сами мать с сыном не пострадали.

Известно, что дикие кабаны часто наведываются в Барселону и даже кусают местных жителей.