Заболевшая COVID-19 Гузеева показала кадры из больницы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева, которая была госпитализирована в Москве с коронавирусом, показала видео из больницы. Эти кадры опубликованы на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео запечатлено, как 62-летней артистке ставят капельницу.

"Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайте по сто раз на дню. Носите маски. Потому что эта гадость именно так и передается", - сказала она.

Напомним, о госпитализации Ларисы Гузеевой в Коммунарку в Москве стало известно 27 сентября. Она попала в больницу после того, как вернулась из Крыма и почувствовала недомогание. Первоначально тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Актриса жаловалась на температуру и кашель. Затем у нее диагностировали пневмонию, состояние оценивалось как тяжелое. 29 сентября Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом.