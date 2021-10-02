Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран Ветеран Великой Отечественной Войны

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков победил в четвертом сезоне шоу "Голос 60+" на "Первом канале". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам зрительского голосования Серебряков набрал 79,5% голосов.

"Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде", - сказал конкурсант, узнав о своей победе.

Сообщается, что в финале конкурса Серебряков исполнил песню "Моя любимая" Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также композицию "Душечка", известную в исполнении Сергея Лемешева.

Ветеран был подопечным 70-летнего певца Олега Газманова. В интервью после финала он подчеркнул, что сильно переживал за своего протеже.

В качестве приза Серебряков получил миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

Премьера четвертого сезона "Голос 60+" состоялась 3 сентября 2021 года. Наставниками конкурсов, помимо Олега Газманова, были Валерий Леонтьев, Стас Намин и Лайма Вайкуле.