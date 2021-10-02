Планы Бритни Спирс после окончания опекунства

Американская певица Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал TMZ.

Пара планирует дождаться, когда певица будет полностью контролировать свои финансы.

По данным источников портала, Спирс готова переехать из своего нынешнего дома, потому что с ним связано слишком много плохих воспоминаний.

Конкретной информации о месте, в котором пара хочет купить дом, нет, однако источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что Бритни и Сэм рассматривают варианты в районе Голливуда в Лос-Анжелесе.

29 сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил продолжавшуюся 13 лет опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу. Сама Бритни Спирс на слушание не вызывалась.

Ожидается, что до конца года пройдет состоится еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году - после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.