Джиган объявил о переносе боя против Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Джиган заявил, что не сможет подраться с бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, ему необходимо в срочном порядке улетел на Мальдивские острова.

Напомним, что в сентябре 2021 года Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым, в котором одержал победу по истечении трех раундов единогласным судейским решением.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов - 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко - бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.