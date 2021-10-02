https://news.day.az/showbiz/1386864.html Побывавшая в коме МакSим удивила поклонников быстрым восстановлением - ФОТО
Побывавшая в коме МакSим удивила поклонников быстрым восстановлением - ФОТО
Российская певица МакSим, еще недавно находившаяся на аппарате ИВЛ в коме, опубликовала в своем Instagram откровенные фотографии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На снимках певица позирует в не скрывающем ее тела бежевом боди, а на плечи певицы едва накинута белая рубашка.
В комментариях к публикации фанаты певицы отмечают, что она словно и не болела. Впрочем, поклонники рады, что певица хорошо себя чувствует и поздравляют ее с восстановлением.
"Умница, как будто и не болела. И слава богу, сильная", - написала talia_varka1919.
"Очень красивая, слава богу жива, я молился за тебя", - написал vandam.19860.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре