Российский актер назвал имя убийцы Талькова

Российский актер Николай Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова. Своими воспоминаниями он поделился в эфире программы "Новые русские сенсации" на канале НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: "Вот опять показывали". На что он заявляет: "Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!" Сказал, что в тот день не хотел никаких скандалов и сожалел о случившемся. Вся та история преломила его жизнь", - вспомнил Лещуков.

По словам актера, трагедия случилась, когда певица Азиза попросила своего телохранителя Игоря Малахова поговорить с Тальковым по поводу того, чтобы он выступил вместо нее на разогреве концерта в ДС "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Именно это стало причиной конфликта между охранником и певцом, после которого Малахов выстрелил в Талькова.

Ранее сообщалось, что родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против Азизы. "Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету", - заявила Аверина.

Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.