В особняке Бритни Спирс ищут жучки и камеры слежения

Представители Бритни Спирс инициировали профессиональную проверку ее особняка на предмет аппаратуры слежения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт попросил присоединиться к проверке бывших специалистов по военной безопасности. Пока Спирс находится в отпуске, они проверили мебель, декоративные элементы, двери, стены, вентиляцию на предмет подслушивающих жучков и камер.

Проверка - вынужденная мера после того, как из недавно вышедшего документального фильма о Спирс стало известно о прослушивающем устройстве, установленном бывшим опекуном Бритни, ее отцом Джейми, в ее спальне. Также сообщалось, что он следил за ее телефоном и планшетом.

Результаты проверки пока держатся в секрете. Если устройства будут найдены, против Джейми Спирса могут возбудить дело.