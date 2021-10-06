Вышел первый трейлер приквела «Игры престолов»

Студия HBO выпустила первый трейлер сериала "Дом Дракона", события которого происходят за 200 лет до описанных в "Игре престолов". Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предстоящий многосерийный фильм основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Приквел к оригинальному шоу расскажет о династии Таргариенов на пике ее правления в Вестеросе.