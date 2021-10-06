Видеохостинг YouTube заблокировал канал рэпера Ар Келли, который признан виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что мы закрыли два канала, связанных с Ар Келли, в соответствии с нашими руководящими принципами ответственности", - указано в заявлении представителей видеохостинга.

Тем не менее, в сервисе YouTube Music песни R Kelly будут оставаться в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.

В июле 2019 года Ар Келли арестовали и предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. По мнению прокуратуры, музыкант причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии и препятствованию правосудию. Суд присяжных признал музыканта виновным в совершении преступлений. Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022. Ему грозит до 100 лет лишения свободы.

Ранее бывшая жена Ар Келли рассказала о годах, проведенных в страхе.