Британская актриса Кира Найтли сыграет главную роль в драме студии 20th Century Studios "Бостонский душитель". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.

Режиссерское место займет Мэтт Раскин, продюсерами стали Ридли Скотт, Кевин Уолш, Том Акерли и Джози Макнамара.

В основу сюжета фильма легла реальная история американского серийного убийцы Альберта де Сальво - Бостонского душителя. Действие разворачивается в 1960-е. Героиня Найтли - журналистка Лоретта Маклахлин, первой раскрывшая историю маньяка.

Съемки начнутся в декабре 2021 года в Бостоне. Когда состоится премьера картины, пока неизвестно.