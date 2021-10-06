Тина Тернер продала права на свои песни

Американская певица Тина Тернер продала права на свой песенный каталог, включая хиты The Best и Nutbush City Limits, музыкальной компании BMG. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что стоимость сделки официально не объявлена, однако, по данным источников, она составила около 50 миллионов долларов.

В договоре указано, что компания может управлять записями Тернер, а также использовать ее имя и фотографии.

Сама Тина заявила, что теперь ее музыка "в надежных руках".

Как заявил руководитель BMG Хартвиг ​​Масух, компания намерена представить творческое наследие Тернер новой аудитории, в частности, на платформах социальных сетей, таких как TikTok.