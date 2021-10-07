Дрю Бэрримор рассказала о скандале между Биллом Мюрреем и Люси Лью

Актриса Дрю Бэрримор рассказала о скандале, разгоревшемся между Биллом Мюрреем и Люси Лью на съемочной площадке фильма "Ангелы Чарли" в 2000 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бэрримор, Мюррей, как и многие комики, временами бывает мрачным. "Он пришел в плохом настроении. Но знайте: Люси за себя постояла, и все обернулось неплохо. Она действительно сказала: я не потерплю такого отношения к себе с твоей стороны. Мы все ее поддержали и продолжили", - цитирует Бэрримор The Hollywood Reporter. "Я горда нами как командой и компанией, которая не стала терпеть несправедливость. Мы были сильными и смогли справиться с этим", - сказала она.

Люси Лью вспоминала о стычке в интервью в июле 2021 года. Она сказала, что Мюррей поливал ее оскорблениями, используя "непростительные и неприемлемые" выражения, и не желал прекращать.