Адель рассказала, как сбросила почти 50 кг

Певица Адель, попавшая на обложку Vogue, рассказала в интервью журналу, как похудела на 100 фунтов (более 45 кг).

"Дело было не в похудании, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, отрываясь от смартфона. Я очень пристрастился к этому. Я тренируюсь два или три раза в день", - сказала она.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исполнительница совмещает занятия на тренажерах с циклическими нагрузками.

Она также прокомментировала развод с супругом Саймоном Конецки, случившийся в 2019 году.

"Я была бы несчастна, если бы не поставила себя на первое место. Впрочем не произошло ничего плохого или чего-то в этом роде", - вспомнила певица, добавив, что ей было очень стыдно за то, что их брак с Конецки не удался.

Кроме того, Адель описала своего нового возлюбленного - спортивного агента Рича Пола.

"Он молодец. Он такой чертовски забавный. Знаешь, он такой умный", - поделилась она.