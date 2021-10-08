Рами Малек рассказал о неловкой встрече с Кейт Миддлтон

Актер Рами Малек в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" рассказал, что познакомился с членами королевской семьи на церемонии награждения премии BAFTA в 2018 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, у него состоялся "неловкий разговор" с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, в то время недавно ставшей мамой в третий раз.

"Я просто посмотрел на Кейт и сказал: "Это должно быть утомительно". На что она ответила: "Почему?". "Вы только что родили ребенка, верно?", - спросил я. Этот вопрос ее удивил. Думаю, что на секунду я застал ее врасплох", - поделился Малек.

Кроме того, звезда "Богемской рапсодии" предложил Миддлтон присмотреть за ее сыном.

"Если вам когда-нибудь понадобится выходной, немного свободного времени - я ваша замена, - продолжил Малек. - Герцогиня спросила меня: "Что я имею в виду?" Тогда я еще раз предложил ей взять выходной и пойти веселиться".

Оскароносный актер Рами Малек снялся в роли главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В нем также снялись Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц, Ана де Армас и Лашана Линч.