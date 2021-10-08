Адель приревновала сына к Тейлор Свифт

Певица Адель в интервью британскому Vogue призналась, что разозлилась на сына, когда узнала, что он фанат Тейлор Свифт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, впервые ее сын Анджело попал на концерт американской исполнительницы в 2018 году. По словам Адель, ребенок сразу же проникся творчеством Свифт:

"У него тогда отвисла челюсть. Я действительно разозлилась! И я такая: "Извини, конечно, но я вообще-то тоже выступаю".