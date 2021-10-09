Певец Александр Серов экстренно госпитализирован с коронавирусом

Певец Александр Серов экстренно госпитализирован в московскую больницу с коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 9 октября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ранее 67-летний автор песни "Я люблю тебя до слез" уже проходил лечение в госпитале недалеко от его загородного дома. Об этом сообщили друзья певца сайту kp.ru.

В данный момент он находится в реанимации в кислородной маске. Поражение легких у певца почти 75%.