https://news.day.az/showbiz/1389558.html Певец Александр Серов экстренно госпитализирован с коронавирусом
Певец Александр Серов экстренно госпитализирован с коронавирусом
Певец Александр Серов экстренно госпитализирован в московскую больницу с коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 9 октября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Ранее 67-летний автор песни "Я люблю тебя до слез" уже проходил лечение в госпитале недалеко от его загородного дома. Об этом сообщили друзья певца сайту kp.ru.
В данный момент он находится в реанимации в кислородной маске. Поражение легких у певца почти 75%.
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