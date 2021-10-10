В новом «Властелине колец» появится чернокожий хоббит

Британский чернокожий актер Ленни Генри сыграет хоббита в новом сериале "Властелин колец" от Amazon. Об этом артист рассказал в радиоэфире "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые появится чернокожий хоббит. "Я черный хоббит, это блестяще", - заявил Генри. В своем интервью он рассказал, что сериал "Властелин колец" - это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

Авторы сериала предполагают, что в мире "Властелина колец" чернокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира. Как заявил Генри, на весь сюжет нового сериала может уйти десять лет, потому что он основан на "Сильмариллионе" (приквеле к "Властелину колец") и крайне насыщенном событиями произведении.