В Sea Breeze Event Hall состоялся концерт певца и композитора Брендона Стоуна

В Sea Breeze Event Hall состоялся концерт участника вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, известного певца и композитора Брендона Стоуна, сообщили Trend Life организаторы, передает Day.Az.

Концерт прошел в прозрачном белоснежном шатре на живописном берегу Каспийского моря. Зал оборудован сценой, профессиональным световым оборудованием и звуковым оснащением самого высокого качества, что позволило публике в полной мере насладиться великолепными композициями в исполнении известного музыканта.

Высокое мастерство артиста, эмоциональная глубина и искренность исполнения не оставили гостей равнодушными. В этот вечер зал был наполнен радостью, романтикой, аплодисментами и восхищением.

В концертную программу вошли композиции на русском, английском и грузинском языках, прозвучали самые яркие хиты певца - "Она", "На краю земли", "С тобой" и многие другие.

В заключение вечера Брендон Стоун порадовал азербайджанских поклонников приятной новостью - после концертной программы он планирует приступить в Баку к съемкам нового видеоклипа. Это будет четвертый клип артиста, снятый в Азербайджане.

Отметим, что концерт состоялся с соблюдением правил карантинного режима в стране.