Джаред Лето пострадал от рук полиции во время митинга в Риме

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето пострадал от рук полиции на митинге антипрививочников в Риме. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в Stories Instagram-аккаунта.

По словам знаменитости, сам он участия в акции против вакцины в столице Италии не принимал, но снимал происходящее на видео. Лето признался, что ему "досталось" от сотрудников правоохранительных органов. Актер выложил кадры столкновения полиции с мирным населением. "Меня поймали на протесте в Италии", - добавил он. По словам Лето, полиция применяла слезоточивый газ.

Ранее на улицы итальянской столицы на протест вышли почти 10 тысяч человек. Так же попали на видео столкновения антипрививочников с полицией Австралии. На кадрах видно, как толпа прорывает кордон австралийских правоохранителей. В ходе беспорядков десятки правоохранителей получили ранения, были задержаны всего несколько сотен человек.