Тимоти Шаламе показал свою версию Вилли Вонки

Звезда американского кино Тимоти Шаламе показал свою версию главного героя произведения "Чарли и шоколадная фабрика" Вилли Вонки, роль которого играет актер. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его фотография в костюме Вонки появилась на официальной странице в социальных сетях Twitter и Instagram.

"Неопределенность ужасна, и я надеюсь, что она продлится ... ВОНКА", - оставил Шаламе подпись под постом.

На другой фотокарточке показана трость Вонки с фиолетово-красным подарком, лежащим сверху.

В мае стало известно, что Актер Тимоти Шаламе исполнить главную роль в фильме студии Warner Bros. "Вонка" по мотивам книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", передает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, съемки картины начнутся в сентябре 2021 года.

Впервые книга "Чарли и шоколадная фабрика" была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, в этом "Чарли и шоколадной фабрике" главную роль играл Джонни Депп.